Dwie pracownice ZUS w Rzeszowie przeglądały dane osób bez uprawnień, logując się na ich konta. Jest oskarżenie od prokuratury

Akt oskarżenia przeciwko 50 letniej Barbarze P. mieszkance Rzeszowa i 51 letniej Wiesławie S. mieszkance pow. rzeszowskiego trafił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie początkiem listopada. Skierowała go Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Obie oskarżone kobiety to pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Rzeszów.

Kobiety od sierpnia do grudnia 2020 roku przeglądały dane osób, których spraw nie wykonywały w zakresie swojej pracy. Przez kilka miesięcy logowały się na konta blisko 360 osób. Tym samym popełniły przestępstwo z ustawy o ochronie danych osobowych: