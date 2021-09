Dwie rodziny nielegalnych imigrantów z Afganistanu zatrzymane koło Kwaszeniny. Przez granicę, podczas załamania pogody szli ponad 24 godziny

Do zatrzymania nielegalnych imigrantów doszło w sobotę w okolicach osady Kwaszenina w powiecie bieszczadzkim. Dzisiaj poinformował o tym Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

- Zatrzymani cudzoziemcy to dwie afgańskie rodziny z dziećmi w wieku od 12 do 16 lat. Granicę z Ukrainy do Polski przekroczyli pieszo. Wyprawa z Ukrainy trwała łącznie ponad 24 godziny i wiodła przez trudne tereny przedgórza Bieszczadów. W tym czasie nastąpiło załamanie pogody, temperatura powietrza spadła do 5 stopni Celsjusza, wiał zimny wiatr i padał deszcz - informuje mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.