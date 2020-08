Dwóch nielegalnych imigrantów z Afganistanu przedostało się do Polski w naczepie wiozącej plastikowe kosze. Zatrzymano ich koło Pilzna

W okolicach Pilzna, w firmie transportowej rozładowywano serbską ciężarówkę z transportem plastikowych koszy.

Mężczyźni siedzieli w plastikowych pojemnikach

- Nagle z pojemników wyłoniło się dwóch mężczyzn. Przedsiębiorca natychmiast zadzwonił na policję, na miejsce wezwano też patrol Straży Granicznej z placówki w Rzeszowie-Jasionce - informuje chor. sztab SG Piotr Zakielarz z referatu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów. W trakcie rozmowy ze strażnikami granicznymi dokładnie opisali przebytą trasę.

Przez Iran i Turcję nielegalnie przedostali się do Grecji, a następnie do Serbii. Tam z pomocą przemytnika wsiedli do ciężarówki jadącej do Polski. Celem wyprawy, za którą zapłacili po 9 tys. euro była Europa Zachodnia.