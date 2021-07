Dwudziestu jeden zawodników z klubów PlusLigi zagra w Tokio. Wystąpią w siedmiu reprezentacjach. Najmłodszy jest resoviak Jakub Kochanowski

– Igrzyska olimpijskie to najważniejsza impreza czterolecia, a w tym przypadku wręcz pięciolecia. Długo czekaliśmy na turniej w Tokio i wreszcie on się zaczyna. To wielka sprawa, że minimum dwudziestu jeden zawodników, bo przecież mogą być jeszcze jakieś transfery, będzie reprezentować osiem plusligowych klubów. Dla nas to prawdziwa duma, tym bardziej, że mamy zawodników w przynajmniej kilku czołowych drużynach, które chcą się bić w Tokio o medale