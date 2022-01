Dwujęzyczne klasy także w najmłodszych oddziałach szkół podstawowych? Jest taki plan w Rzeszowie

- Bardzo zależy mi na tym, aby uczniowie już od najmłodszych lat uczyli się języków obcych.. Znajomość języków to dzisiaj okno na świat, klucz, który otwiera drzwi do szerokich możliwości na rynku pracy i w dalszej edukacji. Tym bardziej, że uczniowie i studenci mają możliwość wyjazdów na międzynarodowe wymiany międzyszkolne, do czego znajomość języka obcego jest konieczna – mówi Konrad Fijołek.