Dyrektor Szpitala Powiatowego w Dębicy wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów. To kolejny szpital na medycznej mapie Podkarpacia

Przemysław Wojtys, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy decyzję o całkowitym zamknięciu szpitala dla odwiedzających podjął z nie tylko z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, ale także z powodu narastającej ilości infekcji wywołanych powszechnymi teraz wirusami, takim jak grypa czy rotawirusy. Nie bez znaczenia pozostaje zachowanie osób przebywających na terenie szpitala.

- Jest część pacjentów anty, czyli antyszczepionkowców, antycovidowców i antymaseczkowców, którzy przez swoją filozofię mogą roznosić zakażenie, zwłaszcza ci, którzy demonstracyjnie wchodzą bez maseczek do szpitala - komentuje wprowadzenie restrykcji Przemysław Wojtys.

Tylko w przeciągu ostatniego miesiąca spośród dwudziestu kilku osób hospitalizowanych w dębickim szpitalu z powodu zakażenia Covid-19 zmarło 5 osób.

- Ja wiem, że liczba zarażonych być może nie jest w tym momencie duża, ale odsetek zgonów przeraża. Wcześniej było to 3 do 5 procent, w tej chwili mamy 20 - wyjaśnia dyrektor, nawiązując jednocześnie do sytuacji która miała miejsce kilka dni temu.