Działacze PSL w Przemyślu: Złożyliśmy projekt ustawy obniżającej podatek VAT na energię elektryczną

Konferencja odbyła się dzień po tym, jak premier Mateusz Morawiecki ogłosił "tarczę antyinflacyjną", czyli pakiet różnych działań, które mają łagodzić ostatnie podwyżki cen wielu towarów, zwłaszcza paliwa i nośników energii. To m.in. zniesienie akcyzy na energię elektryczną w gospodarstwach domowych, na paliwa oraz VAT-u na gaz i prąd w okresie zimowym.

Te działania rządu politycy PSL określili jako dobre, choć według nich powinny one zostać wprowadzone wcześniej, a zmiany powinny być wyższe.

- Problem rosnących cen dotyka wszystkich w kraju, bo chyba nie ma Polaka, który by nie odczuwał tej drożyzny. To jest ogromny problem. Inflacja wynosi 7 proc., a mówi się, że może być i dwucyfrowa. Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska od dawna sygnalizowało ten problem. Z tego względu, 19 października złożyliśmy projekt ustawy, obniżający podatek VAT z 23 do zera procent, czyli zakładający całkowitą obniżkę VAT-u - mówi poseł Kasprzak.