Działający na Podkarpaciu 40-latek oszukał kilkadziesiąt osób z całej Polski. Brał pieniądze, ale zamówionego towaru nie wysyłał beta/KWP Rzeszów

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie przerwali nielegalny proceder, jakim zajmował się 40-latek. Za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego oferował do sprzedaży artykuły dziecięce oraz elektronarzędzia. Mimo otrzymania pieniędzy, towaru nie wysyłał. Sprawca oszukał w ten sposób kilkadziesiąt osób z całego kraju. Straty sięgają co najmniej 20 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.