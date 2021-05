Działkowcy znów protestowali przed rzeszowskim ratuszem. Decyzję radnych przyjęli z zadowoleniem [ZDJĘCIA]

- Nie widziałem co działo się wewnątrz, ale jak się później dowiedziałem, byłem wściekły. To co zrobił pan Grzegorz Braun, jest marnotrawieniem naszego czasu. Zabrał nam dwa dni w postępowaniu administracyjnym. Firma nie może wejść na ogródki do piątku. Pan Braun, który pojawił się raz na działkach, w zasadzie nie był nawet zaznajomiony z problemem - powiedział nam Zbigniew Mieszkowicz ze Społecznych Strażników Drzew.