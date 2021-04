Dzieci z radością wróciły do przedszkoli. Teraz czas na klasy I-III

Jak poinformował dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, od 26 kwietnia do podstawówek wrócą dzieci z klas I-III, choć na razie tylko w formie nauki hybrydowej. Jak bardzo to dzieciom potrzebne najlepiej widać po przedszkolakach, które do zajęć wróciły w poniedziałek, po trzech tygodniach przerwy. Bardzo stęskniły się bardzo za sobą i za nauczycielami. Cieszą się też rodzice i wychowawcy.

– Bardzo się cieszę, że dzieci wróciły już do przedszkoli – opowiada pani Agata z Rzeszowa. – Obydwoje z mężem pracujemy i niestety nie możemy tej pracy wykonywać zdalnie. Babcie i dziadkowie też mają już swoje lata. Są schorowani i nie chcemy ich narażać też na zarażenie koronawirusem, bo przecież my codziennie wychodzimy z domu i spotykamy się z różnymi ludźmi. Co tydzień zastanawialiśmy się z mężem co mamy zrobić z naszą córką. Na zmianę braliśmy opiekę.

Dzieci i nauczyciele cieszą się z powrotu do przedszkoli Z powrotu do przedszkoli cieszą się też dyrektorzy i nauczyciele. – To wspaniale, że dzieci znów mogą normalnie brać udział w zajęciach – mówi Magdalena Pająk, nauczycielka w Przedszkolu Publicznym nr 12 w Rzeszowie. - Już w poniedziałek całe przedszkole tętniło życiem. Słychać było głośny śmiech. Dzieci wróciły bardzo stęsknione. Brakowało im kontaktów, szczególnie z rówieśnikami. Nie mogły się nacieszyć sobą. I tak jest do dnia dzisiejszego. Nie brakuje wspólnych rozmów i zabaw. Nas nauczycieli też cieszy fakt, że możemy normalnie pracować. Społecznego rozwoju nie da się niczym zastąpić i chociaż ze wszystkich sił na nauce zdalnej staraliśmy się zapewnić dzieciom mnóstwo zabaw, to powrót do przedszkola wszystkim wyszedł na dobre. W tygodniu obchodzimy Dzień Ziemi, dlatego nasze prace plastyczne dotyczą właśnie tego święta. Będziemy też sadzić drzewka.

Dodaje, że dzieci najbardziej potrzebują kontaktów z rówieśnikami. – Fajnie, że babcia, dziadziu, ciocia czy sąsiadka może zająć się dzieckiem, ale kontakt z rówieśnikami jest niezastąpiony – mówi pani Magdalena.

Renata Smyczyńska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 12 w Rzeszowie podkreśla, że całe przedszkole pracuje w pełnym w reżimie sanitarnym, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. W przedszkolu znajdują się środki do dezynfekcji, nauczyciele pracują w maseczkach, a w razie konieczności zakładają też rękawiczki. Oprócz tego dzieci nawet kilka razy dziennie myją ręce. – Bardzo też pilnujemy, aby dzieci nie tuliły się do siebie, chociaż im trudno to wytłumaczyć, bo to taki naturalny odruch. One po prostu potrzebują bliskości z koleżankami i kolegami. Bardzo za sobą tęskniły – uśmiecha się pani Magdalena. Po dzisiejszej decyzji rządu, szansę na kontakt z rówieśnikami będą miały teraz takze dzieci z klas I-III. Starsze dzieci, niestety, nadal pozostają na nauce zdanej.

Nauczanie hybrydowe zamiast powrotu do szkół