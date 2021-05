Dzięki pomocy rzeszowskich policjantów kobieta mająca problemy z oddychaniem na czas dotarła do szpitala

Wczoraj, przed godz. 20, policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej, na ul. Witosa w Rzeszowie, zwrócili uwagę na mercedesa, który naruszył zakaz wyprzedzania w rejonie przejścia dla pieszych. Policjanci postanowili sprawdzić, co było przyczyną takiego zachowania kierowcy. Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli drogowej.

Za kierownicą mercedesa siedział 28-letni mieszkaniec Rzeszowa. Mężczyzna oświadczył, że wiezie do szpitala swoją mamę, która choruje na astmę i zaczęła się dusić. Nie było chwili do stracenia. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i bezpiecznie pomogli im dotrzeć do szpitala.

Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.