Dzielnicowi uratowali 27-latka. Mężczyzna chciał targnąć na swoje życie

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 18. Dyżurny jarosławskiej komendy został powiadomiony, że 27-letni mężczyzna próbuje targnąć się na swoje życie. W trakcie zgłoszenia, rozmówca podał miejscowość, w której się znajduje nie wskazując dokładnego adresu. Dzielnicowi bardzo szybko ustalili, że 27-latek może przebywać w jednym z hoteli na terenie powiatu jarosławskiego. Pokój, w którym był zameldowany mężczyzna, był zamknięty i pomimo wielokrotnego pukania, nikt go nie otwierał.

Funkcjonariusze wiedzieli, że mają mało czasu, i że każda minuta jest bardzo ważna. Przy użyciu zapasowego klucza, policjanci dostali się do środka. Mężczyzna miał na szyi zaciśnięty ręcznik. Funkcjonariusze zwolnili pętlę i udrożnili mu drogi oddechowe. Poszkodowany nie dawał oznak życia, dlatego też mundurowi rozpoczęli reanimację, podczas której przywrócili mu oddech. Policjanci ułożyli go w bezpiecznej pozycji i kontrolowali jego stan, do czasu przybycia załogi karetki pogotowia. 27-letni mieszkaniec Jarosławia trafił pod opiekę lekarzy.