Dziewiąty już Festiwal Dziedzictwa Kresów: w Lubaczowie zagrają Mela Koteluk & Kwardofonik na cześć Baczyńskiego

Do końca sierpnia br. w kilku miejscowościach Podkarpacia, głównie powiatu lubaczowskiego, ale też w Krasiczynie, Dubiecku, Przemyślu i Rzeszowie odbywa się dziewiąty już Festiwal Dziedzictwa Kresów.

Program festiwalu jest bogaty, obejmuje zarówno koncerty, prelekcje, projekcje, sesje popularno-naukowe jak i warsztaty, pokazy multimedialne i wystawy. Wszystkie jednoczy chęć przybliżenia Polakom kultury Kresów dawnej Rzeczypospolitej. W imprezie warto uczestniczyć odpoczywając na Ziemi Lubaczowskiej albo podczas weekendowych pobytów na tamtych terenach.

Czwartek 15.07

Lubaczów, Muzeum Kresów, ul. Jana III Sobieskiego 4

Godz. 18.00 – „Kresy najbliższe” – sesja popularnonaukowa:

– „Ślady wyprawy na czambuły tatarskie w 1672 r. w okolicach Lubaczowa”,

– Janusz Mazur – kustosz Muzeum Kresów, historyk sztuki,

– „Dzieje koszar kawalerii w Hruszowie do 1939 roku” – Tomasz Róg – regionalista, historyk,

– „Jaworów – miasto moich przodków” – Tomasz Kuba Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią (DSH) w Warszawie.

Piątek 16.07.2021

Krasiczyn, Zespół Pałacowo-Parkowy

Godz. 20.00 – . „Zagubione Skarby” – koncert kameralnyWystąpią: Joanna Okoń – skrzypce, Anna Wróbel – wiolonczela, Mischa Kozłowski – fortepian.

Dubiecko, Kresowy Dom Sztuki, ul. Przemyska 47

Godz. 17.00 – „Ludowe inspiracje” – muzyczna podróż po Europie środkowej – Cup of Time. Ryszard Borowski – flet, Agnieszka Cypryk – skrzypce, Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć odsłonięcie muralu poświęconego postaci Mohorta z poematu Wincentego Pola (mural realizowany w ramach projektu Województwa Podkarpackiego „Przestrzeń Dziedzictwa”).

Lubaczów, Miejski Dom Kultury, ul. Konopnickiej 2

Godz. 17.30 – „Międzygwiezdne (i nie tylko) podróże ze Stanisławem Lemem” – spotkanie autorskie z dr. hab. Maciejem Wróblewskim, prof. UMK.

Lubaczów, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy, Rynek 24

Godz. 20.00 – Mela Koteluk & Kwardofonik – koncert „Astronomia poety. Baczyński”.

Lubaczów, Rynek miejski

Godz. 20.30 – „Cykl wizyt w Kosmosie z powieści Stanisława Lema”- pokazy astronomiczne AstroWidoki.

Godz. 22.00 – „Życie nie z tej ziemi” – mapping połączony z pokazem laserów.

Sobota 17.07.2021

Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury, ul. Stefana Okrzei 7

Godz.17:00 – „Kresowy Kalejdoskop Kulturowy” – komu potrzebna jest pamięć o czasach, kulturze i wydarzeniach minionych w zestawieniu ze współczesnym światem, szczególnie uwzględniając dawne Kresy?

-„Kresy”- autorska wystawa prof. Jerzego Pióreckiego prezentowana w formie multimedialnej,

– „Karpacki Świat Bojków i Łemków”- prezentacja multimedialna Huberta Ossadnika,

– „Fenomeny kultury wołoskiej w Karpatach” – dr Justyna Cząstka-Kłapyta i dr Piotr Kłapyta,

– „Foto/etno-graficzny świat Romana Reinfussa”- Hubert Ossadnik.

Basznia Dolna, Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Mierzwy 1

Godz. 19:00 – Leçons de Ténèbres – François Couperin – koncert muzyki barokowej, Dagmara Barna – sopran, Marta Czarkowska – sopran, Filip Zieliński – teorba, Piotr Zalewski – viola da gamba, Władysław Kłosiewicz – pozytyw.

Lubaczów, Mały targ

Godz. 21.00 – Kino plenerowe „ Zimna wojna”.

Niedziela 18.07.2021

Lubaczów, Muzeum Kresów, ul. Jana III Sobieskiego 4

Godz. 11.00 – Spotkanie z kulturą żydowską:

– „Historia lubaczowskich Żydów” – Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski, historyk,

– „Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo” – Anna Jarmusiewicz, autorka książki- wywiadu z prof. Antonym Polonskym,

– „ Po tak wielu zostało tak niewiele. Żydzi w Podkarpackiem” – Andrzej Potocki, autor książki, historyk, regionalista.

Lubaczów, Mały Targ, ul. Św. Anny

Od godz. 17.00 – Spotkanie z kulturą żydowską na Małym Targu w Lubaczowie:

– Wystawa fotografii wielkoformatowych przedstawiająca żydowskie życie w przedwojennym Lubaczowie,

– Zajęcia dla dzieci, zabawy i tańce,

– Michał Lachur – pokaz kuchni żydowskiej,

– Degustacja potraw żydowskich (ogródek Kresowej Osady, Food Truck i inne).

Koncerty:

– Lubaczów Klezmer Trio,

– Klezmerki recital akoredonowy – Marek Majcher,

Godz. 19.30 – Zespół „Sholem” z Krakowa.

Zarzecze, Pałac Dzieduszyckich, ul. Księdza Gajeckiego 5

Godz. 18.00 – Wernisaż wystawy poplenerowej „The best of UNESCO.ART”.

Godz. 19:00 – Solowy recital klawesynowy – Władysław Kłosiewicz.

Cały program: tutajhttps://festiwalkresow.pl/index.php/program-2021/