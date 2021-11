Dziś Liga Mistrzyń w Rzeszowie. Developres Bella Dolina Rzesżów zagra z mistrzem Niemiec - Dresdner SC

Marzenia się spełniają, ale trzeba im pomóc. Jeśli Developres myśli o wyjściu z grupy, a myśli, to wygrana dziś z ekipą z Drezna wydaje się być obowiązkiem. „Rysice” znakomicie rozpoczęły sezon, ale w ostatniej kolejce przydarzyła im się pierwsza porażka w meczu z Legionovią. Fani w mediach społecznościowych piszą, że taki zimny prysznic przed arcyważnym meczem w LM jest wskazany.

- Na pewno był to nasz słabszy dzień, ale nie chcę się tym tłumaczyć. Mecz był zimnym prysznicem i być może to nas zmobilizuje do jeszcze lepszej gry