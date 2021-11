Dziś na lotnisku w Jasionce wyląduje największy transportowy samolot na świecie - Antonow An-225 Mrija

An-225 Mrija (ukr. Мрiя – marzenie) to sześciosilnikowy samolot transportowy radzieckiej produkcji, pochodzący z biura konstrukcyjnego Antonowa. Zbudowany został w zakładzie O.K. Antonowa w Kijowie.

Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. Zbudowano tylko jeden egzemplarz. Maszyna została zaprojektowana, aby przenosiła wahadłowiec kosmiczny Buran oraz części rakiety Energia, jednak z uwagi na zaniechanie programu Buran, nie używano go dłużej w tym celu. An-225 Mrija od 20 lat jest używany komercyjnie przez ukraińskie linie Antonov Airlines do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków.

Rozpiętość skrzydeł maszyny to 88,40 m, długość - 84 m, wysokość - 18,1 m, powierzchnia nośna - 905 m kw., a maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć to 850 km/h.

Ładownia mieści do 250 000 kg, a załadunek może odbywać się tylko przez wrota przednie po uniesieniu nosa kadłuba.