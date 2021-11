Dziś poznamy laureatów konkursu Nasze Dobre Podkarpackie

- Nasz konkurs to nie tylko świetna okazja do promocji konkretnych firm i produktów, ale również całego regionu – podkreśla Arkadiusz Rogowski, redaktor naczelny „Nowin”. – Podkarpackie firmy wytwarzają zdrową i smaczną żywność, wysokiej jakości produkty przemysłowe; a wiele z nich świadczy usługi na najwyższym poziomie. Jednak wiedza o tej działalności nie zawsze jest powszechna, dlatego celem naszej akcji jest przede wszystkim promocja lokalnych marek oraz ciekawych i wyróżniających się produktów - dodaje.

Podkarpacie ma się naprawdę czym pochwalić

Co ważne, w konkursie "Nasze Dobre Podkarpackie" wziąć udział mogą także samorządy lokalne - gmina może zgłosić produkt, imprezę lub inwestycję, którą chce się pochwalić.

Udział w konkursie "Nasze Dobre Podkarpackie" to doskonała okazja do promocji, z której na przestrzeni ostatnich lat skorzystało wiele firm i samorządów. Laureaci wielokrotnie podkreślali jak znacząco przyczyniło się to do wzmocnienia marki i zwiększenia zainteresowania produktem.

Produkt lub usługę do konkursu mogli zgłosić zarówno sami zainteresowani jak i konsumenci, inne podmioty gospodarcze, organizacje, stowarzyszenia itp. Zwycięzcy, których wyłoni kapituła konkursowa, otrzymają tytuły Nasze Dobre Podkarpackie - Znak Jakości Nowin oraz specjalny, wartościowy pakiet reklamowy.

Zdobywcy nagrody głównej otrzymują prawo do posługiwania się tytułem ,,Nasze Dobre Podkarpackie 2021” - Znak Jakości „Nowin“ przez okres 2 lat w celach promocyjno-reklamowych, prawo do używania logotypu konkursu, otrzymają również nagrodę w formie reklamy o wartości 30 tys. zł do wykorzystania w „Nowinach“ lub na portalu nowiny24.