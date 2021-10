Dziś w Rzeszowie mecz reprezentacji Polski U20 Polska - Niemcy. Ma być komplet widzów i fantastyczny doping

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 (transmisja TVP Sport) i będzie rozgrywane w ramach turnieju Ośmiu Narodów. To turniej niemalże towarzyski, bo kadra U20 - w przeciwieństwie do innych zespołów młodzieżowych - nie ma wyzwań w postaci eliminacji do mistrzostw Europy. Dlatego reprezentacja trenera Miłosza Stępińskiego służy jako „pole doświadczalne” dla drużyny U21 prowadzonej przez Macieja Stolarczyka.

- Taka jest specyfika naszego zespołu. To kadra, która ma dać zawodnikowi szansę, by się pokazał. Ma go zweryfikować. Zagra jeden, dwa mecze i robi miejsce dla innego gracza - mówi trener Stępiński serwisowi „Łączy Nas Piłka”.