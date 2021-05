Dzisiaj w Rzeszowie mapping z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Mapping wyświetlony zostanie 2 maja w godz. 20 – 24 na elewacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie od strony Ogrodów Bernardyńskich.

Archiwum

Kampania społeczna pod hasłem „Śląsk wspólna sprawa” przygotowana przez biuro programu „Niepodległa” ma przypominać, że sto lat temu cały kraj wspierał Śląsk na wiele sposobów. Po I wojnie Śląsk pozostał w rękach niemieckich i dopiero seria zbrojnych powstań pozwoliła Polakom mieszkającym na Górnym Śląsku doprowadzić do powrotu części regionu w granice Polski.

III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku i trwało do 5 lipca. Ślązaków w walce o powrót do macierzy wspierali ochotnicy ze wszystkich regionów Polski. To dzięki powstańcom i polskiej społeczności udało się w końcu na powrót przyłączyć dużą, najbardziej uprzemysłowioną część Górnego Śląska do Polski.