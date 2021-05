Edukacyjny projekt dla dzieci Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Posadzą trzy gatunki malin

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale realizuje pilotażowy program „Jedz kolorowo, żyj zdrowo”. Na czym polega cała inicjatywa?

Od początku trwania pandemii koronawirusa Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego stara się cały czas wychodzić z nowymi inicjatywami. Chcemy, aby ten czas, który dla wszystkich nie jest łatwy, wykorzystać w najlepszy sposób. Widząc, co się dzieje, nie tylko na wsiach, ale też w miastach, jeżeli chodzi o dzieci, o nauczanie, postanowiliśmy, zaangażować się w program „Jedz kolorowo, żyj zdrowo”. Celem projektu jest przekazywanie dzieciom wiedzy i doświadczeń, jak ważne jest nasze otoczenie, propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, a w szczególności jak ogromne znaczenie dla naszego życia mają pszczoły.

I dlatego w tym celu przekazujecie dzieciom specjalne zestawy pakietów?

Tak, w pakietach, które przekazaliśmy aż 500 dzieciom z całego Podkarpacia, we współpracujących szkołach, znajdowały się soki owocowe, słoiczek miodu i zdrowe, chipsy owocowe. Ponadto w pakiecie, znalazły się sadzonki trzech odmian malin z różnymi właściwościami prozdrowotnymi - żółta, czerwona i czarna. Dodatkowo każde dziecko otrzymało woreczek nawozu i trzy doniczki. W zestawie znajdowała się też linijka oraz karta obserwacji. Zadaniem dzieci będzie pielęgnacja tych roślin. Warto zaznaczyć, że są to rośliny, które owocują już w pierwszym roku. Chcemy propagować nie tylko zdrowy styl życia, ale zwrócić też uwagę jak ważne jest to wszystko co nas otacza.

Czyli?

Głównie chodzi nam tutaj o pszczoły, ponieważ niejednokrotnie dzieci myślą, że jest to taki owad, który może nas użądlić, a nie wiedzą ile pożytecznych rzeczy, robią te owady. Myślę, że ten projekt bardzo się spodoba dzieciom i dorosłym. Na razie wspólnie z inicjatorem projektu firmą Owocowe Smaki, a także partnerami Niwa – Hodowla Roślin Jagodowych i pasieką ekologiczną pana Marka Barzyka stworzyliśmy pilotażowy program, ale mamy nadzieję, że już niedługo rozpropagujemy go na całą Polskę.

Takie projekty wiążą się z finansami?

Pilotażowy program „Żyj kolorowo, jedz zdrowo” finansuje Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, a patronat nad całym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.