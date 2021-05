Egzamin ósmoklasisty 2021. Uczniowie na egzaminie odpowiadali na pytania z "Pana Tadeusza". Pisali też rozprawkę lub opowiadanie

Zdający musieli m.in. odtworzyć kolejność argumentacji Sędziego na podstawie jego wypowiedzi, ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, wyjaśnić, dlaczego – według Sędziego – grzeczność jest ważna, czy wytłumaczyć sens sformułowania: "Ale co dzień postrzegam, jak młodź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem'. Odpowiadali też na pytania związane z tekstem "Przyjaciel mądrości" Tadeusza Płużańskiego.

Do wyboru mieli napisanie rozprawki lub opowiadania. Temat pierwszej brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".