Ekolodzy chcą Turnickiego Parku Narodowego. Mieszkańcy chcą normalnie żyć, mówią: przyjechaliście tutaj i zabroniliście nam pracować

Jedni go żądają jego utworzenia, inni traktują to jak najgorszy scenariusz. Sprawa powstania Turnickiego Parku Narodowego, choć ciągnie się od lat, stała się głośna na całą Polskę. Od kilku dni w Pogórzu Przemyskim można mówić o wojnie między protestującymi tam ekologami z Inicjatywy Dzikie Karpaty a mieszkańcami, którzy obawiają się, że powstanie parku zabierze im chleb.

Ledwo ekolodzy się rozgościli, zaczęły się incydenty. Drugiego dnia blokady operator skiddera, ciężkiego sprzętu do zrywki drewna, podczas pracy wjechał w namiot - zadaszenie rozstawiony przez ekologów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Około godziny 23 pojawiło się auto z pięcioma mężczyznami. Jeden z nich zaatakował kijem bejsbolowym cztery biorące udział w proteście kobiety, jedną z nich pobił. Zniszczył także auto należące do osób biorących udział w blokadzie

Inną formę walki o park wybrała Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Zamiast drzew bronić własnymi ciałami, jej członkowie chodzą do urzędników i piszą wnioski. Jeden z nich, autorstwa Antoniego Kostki z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, wnoszący o utworzenie rezerwatów na obszarze Reliktowej Puszczy Karpackiej (ma ona docelowo być częścią Turnickiego Parku Narodowego), czeka na rozstrzygnięcie od czterech lat.

- Przez pierwszy rok Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska tego wniosku nie chciała przyjąć. Jak już przyjęła, to zaczął się korowód. RDOŚ twierdził, że musimy się dogadać z Lasami Państwowymi, a LP, że powinniśmy się dogadać z RDOŚ. I tak po kolejnych trzech latach wędrówek, wyznaczenia komisji... wszyscy jesteśmy w punkcie wyjścia - mówił.

Protest były głośny, kolorowy i burzliwy. Ekolodzy przyjechali prostu z lasów, o czym świadczyły ich wyraźnie ubłocone buty. Mimo to byli pełni energii i zapału.

Dlatego Antoni Kostka w dołączył do protestu pod siedzibą rzeszowskiego RDOŚ, który odbył się w Dzień Dziecka. Byli tam przedstawiciele Inicjatywy Dzikie Karpaty, Wilczyce (bronią bieszczadzkiej puszczy w okolicach Mucznego), Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, posłanki: Anita Sowińska (Wiosna) i Daria Gosek-Popiołek (Lewica). Zajrzał nawet kandydat na prezydenta Rzeszowa Konrad Fijołek oraz rzeszowscy aktywiści społeczni.

Dyrektor potwierdził, że wniosek Fundacji do RDOŚ-u wpłynął.

Do protestujących wyszedł dyr. RDOŚ Wojciech Wdowik. Na jego widok rozległo się skandowanie: „Chcemy podpis” oraz „Czas ucieka, rezerwat czeka”.

Większość partii politycznych w swoich programach ma albo tworzenie parków, albo ich rozszerzenia, łącznie z partią rządzącą. W tym wszystkim wydaje się, że wielka polityka zapomina o zwykłych ludziach z tych terenów. Bo co będzie z ich pracą, a często z ich życiem, kiedy Turnicki Park powstanie?

- Naszym zdaniem powstanie tego parku jest nieuchronne. Tendencje europejskie i polskie są takie, aby chronić zielone tereny. Narodowa Strategia Rozwoju zakłada utworzenie Narodowego Park Turnickiego i jeszcze dwóch kolejnych parków do 2030 roku. To przesądzone. Teraz pytanie, jak mieszkańcy sobie z tym poradzą - mówił mężczyzna. Jego wystąpienie poprzedziły gwizdy mieszkańców terenów zagrożonych budową parku. Zapewnił też, że działania Inicjatywy „nie są przeciwko ludziom”.

Kilka dni temu w Markowej, Marek Rząsa (poseł PO), zorganizował otwartą debatę, na którą zaprosił ekologów i samorządowców. Mimo, że Rząsa z góry ustalił zasady zabierania głosu w dyskusji i ściśle ich pilnował, było wiadomo, że to nie będzie spokojne spotkanie.

- Utworzenie parku nie oznacza, że las zostanie on zamknięty dla ludzi. Jest możliwość, aby podzielić park na strefy. Tak, aby w niektórych można było prowadzić działania gospodarcze - proponowała Ewelina Głowacka, aktywistka z Inicjatywy Dzikie Karpaty. - Tylko 1/3 gmin będzie objęta ochroną. Musimy domagać się od polityków, abyśmy nie zostali poszkodowani w wyniku tych zmian.

- Nie wierzę w to, że społeczność lokalna dostanie stosowne rekompensaty - mówił Marek Kudła. - Co z pilarzami? Z czym oni zostaną? Oni z tego żyją, mają dzieci na utrzymaniu.

Dodał, że na razie nie widzi żadnej wspólnej płaszczyzny do rozmowy z ekologami.

Złudzeń, że wszystkie formy ochrony przyrody będą się odbijały na mieszkańcach, nie ma wójt Birczy Grzegorz Gągola.

- Ten temat jest wałkowany przez kilkadziesiąt lat - mówił włodarz gminy Bircza, której obszar ma wejść do TPN. Około 70 przedsiębiorców w jego gminie zajmuje się gospodarką leśną. Wyliczył, że aby zrekompensować koszty zawieszenia ich działalności, musiałoby do gminy przyjeżdżać około 600 turystów dziennie. - Czy to jest realne? - pytał retorycznie.

Odniósł się też do słów ekologów i Antoniego Kostki, że park „musi być”, bo tak zakładają rządzący. - My jesteśmy suwerenem i my wybieramy władzę. Zastanówmy się więc, jak pewne rzeczy zatrzymać - mówił.

Jak podał Gągola, w maju, obradowały trzy samorządy: przemyski, bieszczadzki i Rada Gminy Bircza. Podjęto uchwały i przygotowano petycje skierowana do Parlamentu Europejskiego i premiera RP.