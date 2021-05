Ekolodzy kontra mieszkańcy. Gorąca dyskusja o Turnickim Parku Narodowym w Makowej

- Naszym zdaniem powstanie parku jest nieuchronne. Tendencje europejskie i polskie są takie, aby chronić zielone tereny. Narodowa Strategia Rozwoju zakłada, utworzenie Narodowego Park Turnickiego i jeszcze dwóch kolejnych parków do 2030 roku. To jest przesądzone. Teraz pytanie jak mieszkańcy sobie z tym poradzą

- Bajki dla dzieci - komentowała publiczność.

W podobnym tonie wypowiadał się wicestarosta przemyski.

- Nie wierzę w to, że społeczność lokalna dostanie stosowne rekompensaty - mówił Marek Kudła. - Co z pilarzami? Z czym oni zostaną? Oni z tego żyją, mają dzieci na utrzymaniu.

- Ten temat jest wałkowany przez kilkadziesiąt lat - mówił Grzegorz Gągola, wójt gminy Bircza, której obszar ma wejść to TPN. Wymienił, że około 70 przedsiębiorców w jego gminie zajmuje się gospodarką leśną. Wyliczył, że aby zrekompensować koszty zawieszenia ich działalności, musiałoby do gm. Bircza przyjeżdżać około 600 turystów dziennie. - Czy to jest realne? - pytał retorycznie.

Mieszkańcy: nie pozwalacie nam normalnie żyć

Tomasz Szybiak, przez protest ekologów, nie może normalnie pracować.