Ekologia, Via Carpatia, bezpieczeństwo gospodarcze - to tylko niektóre tematy konferencji Europa Karpat

Wśród prelegentów będą m.in. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu; Mykola Kniazhytski, współprzewodniczący grupy parlamentarnej ds. kontaktów międzyparlamentarnych z RP z Ukrainy; Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Oleksandr Kubrakov, minister infrastruktury Ukrainy; Tālis Linkaits, minister transportu Łotwy; Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej; Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao.

Wśród tematów m.in. „Dyplomacja parlamentarna w trosce o bezpieczeństwo Europy”. Zaproszeni goście to ministrowie, szefowie komisji parlamentarnych z krajów karpackich. Kolejny panel to „Znad Bałtyku nad Morze Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połączenia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu”. Będzie mowa o Via Carpatia, międzynarodowym szlaku łączącym północ i południe Europy. Na całej długości 700 km odcinka od północnej granicy Polski do południowej (5 województw) powstają nie tylko drogi, ale i miejsca pracy. W grudniu 2021 roku droga ekspresowa Via Carpatia (S19) otrzymała imię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Via Carpatia ma zostać włączona do transeuropejskiej sieci transportowej - TEN-T. Do 2030 r. na całej sieci planuje się instalacje do ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych.