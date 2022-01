Ekonomia fajerwerków, czyli medialna podróż w czasie po krainie mlekiem i miodem płynącej

Kilkadziesiąt godzin temu minął pierwszy rok czwartej dekady III Rzeczypospolitej. Trzy pierwsze dekady przemknęły prawie jak jeden dzień. By nie odeszły bezpowrotnie w cień zapomnienia, przenieśmy się na chwilę wspomnień, do krainy mlekiem i miodem płynącej. Podróż wypada rozpocząć od pierwszych miesięcy 1990 roku, czasu prawdziwej apokalipsy dla 99% Polaków.

(O roku ów! kto ciebie przeżył w Tym kraju!. Ciebie lud zowie dotąd rokiem nieurodzaju, A bezrobotny rokiem głodu; dotąd boją się o tobie gadać starzy, dotąd wróg o tobie marzy.)

Ekonomia terroru

Ekonomia terroru, zwana także „terapią szokową” albo „planem Sorosa”, firmowana przez wicepremiera Leszka B. zauroczonego ucznia Jeffreya Sachsa, narzuciła z dnia na dzień milionom Polaków nowe, niepojęte prawa, nazywane przez nowego guru ekonomii nad Wisłą, prawami wolnego rynku, na wzór wyśnionej przez wielu Ameryki. Co prawda dla większości Polaków, potoczna, wolna amerykanka, kojarzyła się raczej z oszustwem, ale skoro uczeni i rządzący powtarzali, że to będzie krótki, prawie bezbolesny zabieg to Naród czekał na kolejny cud. Ale cud w krainie, gdzie spoczęli, by zbierać owoce pracy tubylców, przybysze nienazwani, nie nadchodził. Jak wspominał Waldemar K., wybitny specjalista od paserskiej prywatyzacji, „Soros przyjechał z planem reformy polskiej gospodarki, kombinacji „szokowej” operacji antyinflacyjnej z restrukturyzacją polskich firm, z których część miała być oddana zagranicy za długi, a same długi miały być zredukowane”.

Niewidzialna ręka

Do milionów kredytobiorców nadeszły w zamian od wciąż jeszcze państwowych banków informacje, że uzgodnione przed kilkoma miesiącami czy latami stawki oprocentowania kredytu są już nieaktualne, odeszły w cień. I zamiast jak wynikało z zawartej umowy płacić np. 6%, od nowego 1990 roku należy płacić np. 60%. Kredytobiorcy – rolnicy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, przedsiębiorstwa państwowe - zawyli z bólu. Ale guru ekonomii pouczał, że czas marnotrawnej komuny minął. A nowy czas nazywa się wolny rynek. A wolnym rynkiem rządzi niewidzialna ręka. Widzialna dla wybranych, niewidzialna dla większości. Miliony zastygły, niczym ofiary Wezuwiusza w Pompei, bo jak walczyć z niewidzialną ręką?

Piwny dar

Pracownicy dużych przedsiębiorstw państwowych zostali ubogaceni innym darem, pięknie brzmiącym podatkiem, tzw. „popiwkiem”, czyli podatkiem od ponadnormatywnych wynagrodzeń. W tłumaczeniu na język ludu oznaczało to, że jeśli pracownicy dobrze pracowali i więcej wyprodukowali, to dyrekcja może wypłacić dodatkowe pieniądze, ale dodatek należy wysoko opodatkować. Bo zdaniem guru nowej ekonomii wyższe płace polskich pracowników za lepszą pracę są niezgodne z zaleceniami, widocznej dla wybranych, niewidzialnej ręki. Kredytowy haracz, popiwek i kilka innych innowacyjnych pomysłów jak np. otwarcie granic dla zagranicznych towarów, od alkoholu po czwartej jakości proszek do prania i piątej jakości wyroby buto-podobne, zaowocowały zamykaniem setek państwowych przedsiębiorstw, eksterminacją pracujących i PGR-ów, erupcją, nieznanej w czasach realnego socjalizmu, nowej kategorii ekonomicznej – bezrobociem.

Napoleon pij-aru

Na szczęścia rząd wybrany z beneficjentów okrągłego stołu, posiadał gwiazdę od cudownie skutecznego, tzw. pij-aru, czyli odwracania kota ogonem, według starodawnej teorii odwróconego rozumienia i postrzegania spraw i czynów. Niczym przesławny Napoleon, bohater „Folwarku zwierzęcego” George Orwell’a, który pełne piasku skrzynie nakazał na wierzchu zasypać resztkami ziarna i mąki by udowodnić krytykom, że w Folwarku Zwierzęcym żywności jest pod dostatkiem, minister od bezrobocia, w telewizyjnym okienku, wsparty termosem z cudownym napojem, mówił z pasją, że nie trzeba się bać. Zupki wystarczy dla wszystkich. Do dzisiaj trwają spory czy wystarczyło. Posłańcy niewidzialnej ręki twierdzą, że nawet trochę zostało i dodają, że przecież najważniejsze, że korzystając z okazji nowi stachanowcy sprawnie sprzedali prawie siedem tysięcy do niedawna państwowych przedsiębiorstw. Nienawistnie kontestujący twierdzą, że skoro ponad dwa miliony wyjechało w świat to zupka była poniżej minimum egzystencji, a sprawna sprzedaż ich przedsiębiorstw ubogaciła nielicznych i ograbiła miliony.

Cud złotego

Nielicznych, wybranych z wybranych, na skalę niezwykłą, ubogacił kolejny, precyzyjnie zaplanowany i perfekcyjnie zrealizowany, cud na miarę pustynnej manny dla błądzących. Guru ekonomii, jako zdyscyplinowany posłaniec niewidzialnej ręki, nakazał by oprocentowanie lokat ustalić na 100% rocznie, kurs złotego w stosunku do dolara USA usztywnić przez rok na poziomie 9500 zł za jednego dolara no i oczywiście przyjmować bez ograniczeń setki milionów dolarów i zamieniać je na złote w państwowych bankach. Mijały miesiące, kredytobiorcy, polscy frajerzy, spłacali horrendalne odsetki, przedsiębiorstwa upadały, a dolarowi inwestorzy w złotego, w mediach całego świata sławili dzieła nadwiślańskiego cudotwórcy, bezwzględnego wykonawcy projektu Sachsa-Liptona, nazywanego, jakże celnie, przez amerykańskich finansistów „Big Bank Approach”. Bo czyż nie było to piękne „podejście dużego banku” przez specjalistów od dojenia naiwnych, łudzonych mirażami wolnego rynku. Po roku dolarowi inwestorzy mogli wymienić pomnożone złotówki na dolary. Według krytyków kursowego cudu, Polacy stracili na tej walutowej operacji-innowacji miliardy dolarów. Ale cóż, krytyk to przecież, jak wynika z definicji, osoba, która nie potrafi cieszyć się z radości i sukcesu innych.

Projekt 30-lecia

Lata 90-te XX wieku były w Polsce czasem wielu ekonomicznych cudów. Największy z nich, 30-letni projekt biznesowy, do historii przeszedł w roku 2019. O projekcie tym, gwiazdy okrągłego stołu opowiadały oszołomionym beneficjentom wolności, że będzie nie tylko piękny i dochodowy ale co ważne, że uczyni z milionów Polaków dumnych akcjonariuszy, właścicieli akcji 512 najlepszych polskich przedsiębiorstw. Warunkiem startu projektu był przyjazd do kraju nad Wisłą specjalistów od 3E – emigracji, ekonomii i eutanazji majątku narodowego. Jako wybitni przedstawiciele niewidzialnej ręki rynku, przywieźli dla ubogich w wiedzę o prawach i kategoriach prawdziwej ekonomii, przemyślaną strategię zagospodarowania narodowego majątku Polaków w postaci pięknie nazwanego Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Wspierani przez kolejnych premierów i kolejne rządy, specjaliści od PPP wybrali ponad 500 najlepszych państwowych przedsiębiorstw, oddali je pod zarząd 14 firm, pięknie nazwanych Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi (pod imieniem polskich władców i wybitnych Polaków), zarządzanych przez kilkudziesięciu menedżerów, z kilkusetdolarowych spółek, od Wiednia, przez Zurich do Nowego Jorku. Menedżerowie, ubogaceni kilkuset milionami złotych, ściągniętymi od 26 milionów nabywców tzw. świadectw udziałowych, przygotowali kilkaset przedsiębiorstw państwowych, przekształconych w spółki akcyjne, do wejścia na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mniej niż zero

Wielkie wejście na giełdowy parkiet nastąpiło w 1999 r. Miliony posiadaczy świadectw udziałowych, którzy w zamian za nie stali się właścicielami akcji 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z zapowiedziami premierów, ministrów i oczywiście guru nadwiślańskiej ekonomii, czekało na czas gdy coroczne dywidendy i rosnące kursy akcji będą źródłem finansowania ich marzeń i wakacyjnych podróży po świecie bez granic. No bo przecież skoro czternastoma Funduszami zarządzali absolwenci najlepszych szkół biznesu w Europie i USA to sukces był pewny. Przeciętny właściciel, przeciętnego pakietu akcji o wartości w 1999 r. np. pięciu tysięcy złotych był karmiony dobrą nowiną, że co rok będzie miał miejsce przyrost wartości inwestycji. Najwytrwalsi na przyrost czekali 20 lat, do 2019 r. Niestety przyrostu nie było. Był spadek, do pięknej cyfry ZERO. Ale cóż znaczy strata dla milionów bezimiennych akcjonariuszy. Czyż nie warto się cieszyć, że straty milionów, stały się pięknym źródłem bogactwa na kilka pokoleń, dla kilku tysięcy specjalistów od zarządzania majątkiem milionów naiwnych Polaków, jak mówił klasyk z TVP, „ciemnego luda”.

Ekonomia pozytywna

Mijały lata, Naród pracował i budował - drogi, mosty, domy. Tania praca, kwalifikacje, wiedza i przedsiębiorczość Polaków przyciągały inwestorów. Handlowe galerie, autostrady i miliony używanych samochodów potwierdzały, że Polakom żyje się mimo wszystko coraz lepiej. A politycy i emisariusze niewidzialnej ręki jak zawsze czuwali i co roku ubogacali Naród dobrą zmianą i dobrą nowiną.

Autostradowi złodzieje

Jak przystało na widzących niewidzialną rękę rynku specjalistów od okradania naiwnych, nie mogli oni przeoczyć stworzonych przez rządzącą Polską platformę złotoustych polityków, możliwości „zarobienia” przy okazji budowy autostrad. Tysiące polskich małych i średnich firm, podwykonawców generalnych wykonawców autostrad nie otrzymało należnych im pieniędzy za materiały i pracę. Oczywiście Skarb Państwa wypłacił należne środki generalnym wykonawcom ale ci, uznali, że przekazywanie otrzymanych środków jakimś polskim podwykonawcom, naiwnym robolom, to nie ich problem. Poszkodowani podwykonawcy autostrad mogli tylko policzyć straty. Dla jednych było to kilkadziesiąt tysięcy złotych, dla innych kilkadziesiąt milionów złotych. Oczywiście na wysokości zadania stanęły instytucje prawa i sprawiedliwości, które sprawnie skazywały na karę więzienia okradzionych przedsiębiorców, którzy nie zapłacili podatku VAT, z tytułu wystawionych faktur za wykonane prace przy autostradach, za które nie otrzymali pieniędzy od generalnych wykonawców, chronionych przez rządzącą platformę, spolegliwych wobec grup przestępczych, polityków.

Autostradowi fach-mani