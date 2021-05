Eko-piknik w Jaśliskach z aktorem Leszkiem Lichotą. Uczestnicy posprzątają brzegi Jasiołki i Bielczy, będzie też ognisko

Akcję organizują: Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic oraz Stowarzyszenie ,,W Krainie Źródeł”, a partnerami są gmina Jaśliska i Gminny Ośrodek Kultury w Jaśliskach.

- W rolach głównych: Jasiołka i Bielcza, zwana także Bełczą. Są to dwie piękne rzeki Jaślisk, wzdłuż których wyruszymy, by podziwiać ich meandryczne widoki i urokliwe zakątki. Zabierzemy ze sobą foliowe worki, na wypadek znalezienia śmieci. Tak naprawdę, o to właśnie chodzi. Wspólnie posprzątamy brzegi Jasiołki i Bielczy, by plastikowe butelki i puszki po piwie nie były stałym elementem naszego krajobrazu - zapowiadają. - W tej eko-akcji razem z nami weźmie udział znany z wielu znakomitych ról aktor Leszek Lichota. Razem wyruszymy na szlak ze śmieciowymi workami i razem zasiądziemy do wspólnego ogniska.