Elita polskich zapaśników wystąpi na Podpromiu. Będą walczyć o medale mistrzostw Polski. Ile krążków dla ZKS Stal?

Gospodarze wystawią 14. reprezentantów i liczą, że znajdą się oni w gronie medalistów tych prestiżowych zawodów. Ich liderem jest Kamil Kościółek w kategorii +125 kg, który ma się bić z Robertem Baranem o złoto IMP.

- Wszystkie krajowe zawody trzeba traktować bardzo poważnie i podchodzić do nich jako te najważniejsze, ponieważ to one dają przepustkę do walczenia na arenie międzynarodowej. Mistrzostwa Polski wchodzą w rywalizację o Mistrzostwa Świata, więc trzeba pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział Kamil Kościółek.