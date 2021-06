Ernest Kasia, prezes 3-ligowego KS-u Wiązownica: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się utrzymać

Przed Wiązownicą najważniejszy mecz sezonu z Koroną II Kielce. Jakie nastroje panują w zespole? Przygotowujemy się do tego meczu jak najlepiej możemy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, o co gramy z Koroną. Nie ma innej opcji, niż walka o trzy punkty. Kielczanie jednak też będą zmobilizowani. W naszym zespole zabraknie dwóch obrońców, za kartki wypadł Arkadiusz Staszczak, a kontuzjowany jest Jan Mac.

Czy w razie spadku zostanie w klubie trener Mariusz Sawa?

To będzie jego decyzja, ale myślę, że na poziomie 4. ligi raczej nie będzie chciał zostać. Jeśli - nie daj Boże - spadniemy, to będziemy rozglądać się za nowym trenerem. Osobiście chciałbym wtedy jak najszybciej powrócić do 3. ligi, będzie to kwestia utrzymania obecnej kadry i wzmocnienia jej. Jednak 4. liga to też wymagające rozgrywki i szybki powrót nie będzie łatwy. Na razie jednak skupmy się na niedzieli. Wciąż wierzymy w utrzymanie!