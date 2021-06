Euro 2020. Jeszcze Polska nie zginęła. Nasza reprezentacja w Sewilli zremisowała z Hiszpanią i w Sankt Petersburgu zagra o awans ze Szwecją

Na lekkoatletycznym stadionie La Cartuja 22 lata temu polscy sprinterzy w sztafecie zdobyli złoty medal mistrzostw świata. W tym roku Sewilla zastąpiła Bilbao w organizacji Euro 2020, ale choć w mieście w dniu meczu było widać wielu polskich i hiszpańskich kibiców to na stadion mogło wejść ich tylko 30 procent pojemności obiektu, czyli 18 tysięcy fanów. Mimo to jeszcze dzień przed meczem można było kupić bilety – te najdroższe, po 200 euro.

Czwarty raz na mistrzowskim turnieju w XXI wieku Biało-Czerwoni już w drugiej serii gier grali mecz o wszystko. Dotychczasowy bilans tych spotkań nie był korzystny, bo tylko w 2008 roku remis z Austrią przedłużył nasze szanse do ostatniej kolejki. Tym razem porażka w meczu ze współgospodarzem Euro 2020 eliminowała Polaków z dalszych gier.

Polacy zaczęli odważnie, „wysoko” wychodząc do rywali. Mieli nawet okazję, gdy Mateusz Klich strzelał z 25 m, ale piłka poszybowała tuż nad „okienkiem”. Okazało się, że to szeroko ustawieni Hiszpanie wyciągają Polaków i po kwadransie zaczęły się z tego bramkowe sytuacje, szczególnie po akcjach Moreno, który miał za dużo miejsca po prawej stronie.

Gracz Villareal mógł zaskoczyć Wojciecha Szczęsnego z ostrego kąta już w 16. minucie, i byłaby to bramka bardzo podobna tej straconej niedawno z Rosją, ale tym razem Puchacz zablokował strzał.

Omal się to nie zemściło jeszcze przed przerwą, gdy Olmo zagrał z lewej strony do Moreno, ten na bliższym słupku ubiegł obrońcę, lecz z 7 m strzelił w boczną siatkę.

"Jeszcze jeden" - krzyknęli polscy kibice na trybunach, ale po chwili to nasi gracze byli w opałach. Spóźniony Moder nadepnął na nogę Moreno, a arbiter podjął decyzje o karnym dopiero po analizie VAR. Tym razem jednak dopisało nam szczęście, bo Moreno z 11 m trafił w słupek, a dobitka Moraty była niecelna.

Dość szybko udało się wyrównać; ładnie z prawej strony centrował Jóźwiak, a Lewandowski wygrał walkę o górną piłkę z Laporte i trafił do bramki. Był to jego trzeci gol w historii Euro.

Podjęliśmy walkę także po zmianie stron. Nie mieliśmy nic do stracenia!

"Gramy u siebie" - krzyczeli kibice - zagrzewając Biało-Czerwonych do walki. Tej nie brakowało, choć nasz zespół wciąż był w opałach, momentami wyglądało to jak obrona Częstochowy. Odgryzaliśmy się tylko od czasu do czasu, a kibice z niepokojem spoglądali na wolno upływające minuty na zegarze.

W 83. minucie w idealnej sytuacji był Morata, ale ofiarna interwencja Szczęsnego i wparcie Jana Bednarka uratowały nas od straty gola.

Arbiter doliczył aż 5 minut. Remis udało się wyszarpać i Polacy, dopingowani żywiołowo przez naszych kibiców, schodzili z murawy z podniesionymi głowami. W środę w Sankt Petersburgu zagramy o awans ze Szwecją. Musimy wygrać!