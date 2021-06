Euro 2020. Reprezentanci Polski jest już w Sewilli, gdzie jutro zagrają z Hiszpanią w drugim meczu grupy E. Witała ich garstka kibiców

Juwenalia 2021 w Przemyślu. Studenci PWSW odebrali klucze do miasta i przeszli ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA]

Piątek 18 czerwca to święto studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Studenci odebrali z rąk prezydenta klucze do miasta, a następnie przemaszerowali ulicami Przemyśla do Parku Lubomirskich. Tam rozpoczęła się impreza. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi.