Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla emerytów i dzieci będzie ważna dłużej niż dotychczas

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

- EKUZ, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Polska państwie UE lub EFTA – wyjaśnia Rafał Śliż, rzecznik podkarpacki NFZ. – Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony, a dzięki niej mamy prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa oraz na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i my za nią zapłacimy.

I dodaje, że EKUZ możemy otrzymać wtedy, kiedy jesteśmy osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

- Uprawnione do świadczeń są osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze) oraz osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka) – dopowiada rzecznik podkarpacki NFZ.