Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Rzeszowie. Jagiellońska zamieniona w deptak [ZDJĘCIA]

Ich największe obawy budzi to, że po planowanym wyłączeniu z ruchu części ul. Jagiellońskiej od Żabki do ul. 3 Maja stracą swoje miejsca postojowe, przez co będą mieć utrudniony dojazd. Niepokoi ich także to, że nie dojedzie do nich pogotowie, a do sklepów i różnych firm klienci i dostawcy.