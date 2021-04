Ewa Leniart deklaruje, że zadba o czyste powietrze i jednoczy w tej walce podrzeszowskie gminy

GORĄCY TEMAT Po 19 kwietnia na Podkarpaciu rozpoczną się szczepienia masowe. Plan jest taki, aby w każdym punkcie dziennie szczepić 200 osób

Ogromne przedsięwzięcie logistyczne do wykonania przed nami. Przygotowujemy się, aby po 19 kwietnia przystąpić do prowadzenia szczepień na dużo większą skalę, aniżeli dotychczas. Chcemy, aby w każdym większym mieście do 50 tys. mieszkańców powstał przynajmniej jeden masowy punkt szczepień, gdzie dziennie dawki będzie mogło przyjąć 200 osób - mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.