Ewa Leniart, kandydatka na prezydenta Rzeszowie proponuje nowe lodowisko w mieście. "Nie jest to pusta obietnica, ale deklaracja"

Wojewoda podkreślała, że w mieście brakuje miejsc do rekreacji i aktywnego uprawiania sportu.

- Kondycja fizyczna jest bardzo ważna. Dotyczy to wszystkich. Natomiast Rzeszów nie ma takich wyjątkowych obiektów sportowych, które byłyby ogólnodostępne. Propozycja Ewy Leniart to kryte lodowisko, które byłoby czynne przez 10 miesięcy w roku. - Mamy dwa pomysły na lokalizację. Pierwszy, to miejsce, gdzie lodowisko w Rzeszowie było (przy stadionie Resovii - przyp.red.), a drugi to teren na osiedlu Zwięczyca.