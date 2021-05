Ewa Leniart na ul. Sympatycznej: Do Rzeszowa musi powrocić architekt, który zapewni zdroworozsądkową politykę

Wskazywała, że to własność prywatna, bez dostępu do drogi publicznej.

- Mieszkańcy zgłaszają też problemy z wydajnością kanalizacji, co przy nowych mieszkańcach jeszcze się spotęguje - mówiła. - Do Rzeszowa musi powrócić ład urbanistyczny. Musi powrócić architekt miasta , który zapewni mądrą, zdroworozsądkową politykę, która da komfort życia mieszkańcom, a z drugiej strony sprawi, że miasto będzie się oczywiście rozwijało, ale wszyscy inwestorzy będą znali warunki, na jakich realizacja ich projektów będzie mogła następować.

- Ale inwestor uważa, że należy inwestycję zrealizować, a Urząd Miasta Rzeszowa nie widzi nic nadzwyczajnego w tym, że dojazd do placu budowy, a potem do 300 - 400 mieszkań, które tutaj mogą powstać, bo budynek w założeniu ma mieć ok. 22 m wysokości , co daje możliwość nawet siedmiu pięter, pójdzie dróżką osiedlową o szerokości 5 m. Wyobraźcie sobie czas budowy, ciężkie pojazdy, które tędy jadą z materiałami budowlanymi, prace, które tutaj trwają a potem dalsze życie mieszkańców, którzy już są i dopiero się sprowadzą.

Dodała, że to jedno z kilku miejsc, w których dochodzi do takich sytuacji. - A co więcej, plany zakładają budowę kolejnych obiektów wielorodzinnych w oparciu dokładnie o ten sam system, czyli brak dostępu do drogi publicznej, istniejący system odprowadzania wód i w konsekwencji ograniczenie przestrzeni dla mieszkańców, likwidacja istniejących placów zabaw. To nie jest dobry sposób na rozwój miasta wojewódzkiego. Nie można na to pozwolić.