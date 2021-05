Ewa Leniart obiecuje nad Wisłokiem Rzeszowski Park Centralny. Powstaną nowe alejki, ścieżki rowerowe, place zabaw, fontanny

- Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska to źródło, z którego tego rodzaju projekt można zrealizować - wskazał obecny na konferencji Waldemar Buda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. - Zakładamy, że będzie to koszt od kilku do kilkunastu milionów złotych, które można byłoby zainwestować w ten projekt. Być może podzielić go na etapy. Ale trzeba zacząć go realizować, bo przechadzając się wzdłuż Wisłoka dostrzegłem ogromną presję inwestycji deweloperskich. Myślę zatem, że to ostatni moment na to, żeby postawić pewną linię demarkacyjną pomiędzy tym, co prywatne, a tym co publiczne. Tak, żeby wszyscy mogli z tej części rzeki korzystać, z tego ogromnego potencjału, jaki kryje się w tym miejscu.