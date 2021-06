Ewa Leniart od rana spotyka się z mieszkańcami na luzie, rozmawia i rozdaje krówki i podkarpackie miody [ZDJĘCIA]

- A jeszcze kolejna ważna sprawa – zwróciła się do dziennikarzy. - Chodzi o to, aby do Rzeszowa wpłynęły bardzo duże pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Do uzyskania jest możliwa kwota około 4 miliardów złotych, które są potrzebne najważniejsze inwestycje jak Wisłokostrada oraz dwupoziomowe skrzyżowanie na ul. Lwowskiej. Jeśli tych pieniędzy nie pozyskamy w najbliższym czasie, to za dwa i pól roku tych pieniędzy dla Rzeszowa może być mniej – stwierdziła Ewa Leniart.