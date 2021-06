Ewa Leniart od rana spotyka się z mieszkańcami Rzeszowa, a kampanię kończy potańcówką na rzeszowskich bulwarach

Po południu miało się odbyć na bulwarach oficjalne podsumowanie tej kilkumiesięcznej kampanii. Ewa Lenart zrobiła to w kilka minut, lapidarnie ujmując jej sedno i wyraziła wdzięczność rzeszowianom.

– Jesteśmy na ostatnie prostej w tej kampanii. Dlatego dziękuję wszystkim, za setki spotkań z mieszkańcami, za tysiące uciśnionych dłoni. Chcę też podziękować mojej drużynie, bez której nie poradziłabym sobie z tyloma obowiązkami. Dziękuję też dziennikarzom, bo dla was ta kampania też była trudna

– mówiła kandydatka na prezydenta Rzeszowa.

- Specjalne podziękowania kieruję do mieszkańców, za owocne spotkania i za słowa troski o przyszłość miasta, za podpowiedzi, co należałoby zrobić najpilniej, a co może poczekać i za słowa otuchy, także za to, że trzeba np. zrewitalizować ogródek jordanowski, czy naprawić siłownię na świeżym powietrzu - dodała.