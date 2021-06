Ewa Leniart: w miejscu obecnego dworca autobusowego PKS powstałby nowoczesny kompleks będący wizytówką miasta

- Od kilku lat w Rzeszowie trwa intensywna dyskusja o tym, czy dworzec PKP będzie rzeczywiście miejscem, które da się połączyć z dworcem PKS i stanie się to pewnego rodzaju centrum komunikacyjnym stolicy województwa, czy też umiejscowimy dworzec PKS w zupełnie innej lokalizacji, co sprawi, że ta ważna funkcjonalność zostanie jednak przełamana – podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówiła Ewa Leniart dodając, że rzeszowianie mówią jej, że obecny wygląd tego miejsca to powód do wstydu.