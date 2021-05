Ewa Leniart, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, chce poszerzyć ulicę Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Ulicą Kwiatkowskiego w Rzeszowie wielu dojeżdża do Rzeszowa z osiedli: Budziwój, Drabiniaka czy Biała. Jedną z takich osób jest żona pana Mariusz Rzeźnika. Kobieta jeżdżąc do szkoły, gdzie pracuje, z domu musi wyjechać już o godz. 5. rano, aby zdążyć na godz. 7. W porannych godzinach szczytu, droga uchodzi za jedną z najbardziej zakorkowanych w mieście.

- Już 15 lat temu, ta droga była mało drożna, a co dopiero teraz kiedy wybudowało się tyle domów i bloków. Droga jest kręta. W zimie trzeba szczególnie uważać. Buduje się szkoła, co o będzie jak dzieci zaczną chodzić do tej szkoły?