Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki: Chęć zaszczepienia musi stać na niezachwianych fundamentach

Nasze województwo było i jest mocno doświadczone przez pandemię koronawirusa. Medycy pracowali ponad ludzkie siły by ratować zdrowie i życie mieszkańców Podkarpacia. Dziś niemal codziennie spotykam się z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, którzy opowiadają mi o tym, jak niezwykle ciężkim doświadczeniem jest dla nich trwająca epidemia. Dlatego z entuzjazmem wyczekiwali na rozpoczęcie Narodowego Programu Szczepień. Myślę, że podobne odczucie towarzyszyło nam wszystkim. Na pewno pierwsze miesiące jego realizacji, nie były satysfakcjonujące pod kątem dostępności preparatu w Europie. O pełnej dystrybucji szczepionki mogliśmy mówić dopiero po zakończeniu wiosennej fali zachorowań. Wtedy niestety mocniej do głosu zaczęli dochodzić antyszczepionkowcy, którym łatwiej jest budować narrację w czasie, gdy dzienna liczba zakażeń nie przekracza kilku osób w całym regionie. Jednak na poziom wyszczepienia mieszkańców naszego województwa złożyło się kilka czynników. Wśród nich te, o których wspomniałam, ale także szereg innych powodów. Z rozmów z mieszkańcami na czoło wysuwa się jeszcze jeden argument, o przechorowaniu i wytworzeniu naturalnych przeciwciał. Niemniej, z doniesień naukowców i lekarzy wynika jasno - jest to bariera niewystarczająca i krótkotrwała. Największą skuteczność oferują szczepienia i niestety już niebawem - bo widzimy jak wygląda sytuacja w Europie - będziemy się mogli o tym przekonać.

Czy jeżeli sytuacja się nie poprawi, możliwy będzie regionalny lockdown w naszym województwie?

Mam nadzieję, że do takich rozwiązań nie dojdzie. Jednak trzeba mieć na uwadze, że ryzyko eskalacji pandemii może zmusić rząd do stosowania różnego poziomu zabezpieczeń w różnych częściach kraju. Takie działania obserwowaliśmy już jesienią ubiegłego roku. Wtedy fali epidemii nie udało się izolować. Dziś mamy nieco inną sytuację, niemal połowa Polaków jest już zaszczepiona. Daleko do odporności populacyjnej, jednak drogę do rozprzestrzeniania się, wirus będzie miał znacznie utrudnioną.