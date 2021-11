Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki: Sytuacja jest bardzo poważna. Znacząco rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 Beata Terczyńska

W niespełna dwa tygodnie o 40 procent wzrosła liczba chorych z COVID-19, którzy musieli trafić do szpitali. - To pokazuje, jak bardzo przyspieszyła epidemia. Stąd też mój gorący apel do mieszkańców regionu o noszenie maseczek, zachowanie dystansu, a do tych wszystkich, którzy nie zdecydowali się na zaszczepienie, aby jeśli są jeszcze zdrowi, skorzystali z tej możliwości i zbudowali swoją odporność przeciwko koronawirusowi - podczas piątkowej konferencji prasowej prosiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Niestety, rozprzestrzenił się u nas wariant Delta, bardziej zakaźny. W regionie jest już ponad 100 ognisk koronawirusa.