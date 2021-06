eWinner 1 lig. Cellfast Wilki Krosno zwyciężają z bonusem i odjeżdżają rywalom w tabeli [ZDJĘCIA]

Krośnianie po prostu zdecydowanie przewodzą w pierwszoligowej stawce, zaś w meczu ze Startem potwierdzili swoją dominację w tym sezonie. Wygrana gospodarzy ani przez chwilę nie była zagrożona, a tercet zawodników: Tobiasz Musielak, Vaclav Milik i Andrzej Lebiediew w poszczególnych wyścigach dowodził o indywidualnej przynależności do ścisłej ligowej czołówki. Ostatni z nich, doskonale czując się na krośnieńskim torze, śrubuje w ostatnich tygodniach jego rekord. Przed kilkunastoma dniami Łotysz przejechał dystans w czasie 66,93 sekund, a podczas potyczki ze Startem zrobił to jeszcze szybciej i minął linię mety po 66,90 sekundach. Stało się to w wyścigu 8, w którym Lebiediew mierzył siły między innymi z nieźle prezentującym się Timo Lahtim i na ten pojedynek kibice ostrzyli sobie apetyty.

Na oczekiwaniach się skończyło

Nasz reprezentant rzecz jasna nie zawiódł i poszedł jak zwykle ostro do przodu, natomiast pech chciał, że Lahti akurat w tym biegu zanotował słabszy występ, przegrywając nawet ze swoim klubowym kolegą, Mirosławem Jabłońskim. Fakt ten ułatwił faworytowi pewnie tę gonitwę wygrać. Emocji z udziałem Lebiediewa doczekano się w końcu w wyścigu ostatnim. Wówczas bowiem znalazł się ktoś, kto mu się na poważnie postawił. A był nim Oskar Fajfer, który najpierw niespodziewanie wygrał start, a następnie odpierał ataki przeciwnika. Oskar czynił to na tyle skutecznie, że mniej więcej po połowie dystansu wypracował sobie bezpieczną przewagę, mijając metę jako pierwszy. Zajęcie drugiego miejsca w najmniejszym stopniu nie zachwiało satysfakcji Lebiediewa z meczowego dorobku. Po zakończonych zawodach dzielił on radość z kibicami, jeżdżąc między innymi na jednym kole, czy kręcąc wiraże na torze.