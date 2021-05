eWinner 1 liga żużlowa: W sobotę w Tarnowie druga odsłona derbów Południa: Unia vs. Cellfast Wilki. Jak ten mecz widzą eksperci?

Jak dalej dobrze pójdzie, to Cellfast Wilki Krosno mogą mieć nowy cel na ten sezon

W starciu ósmej kolejki eWinner 1 ligi zamykające z zerowym kontem tabelę Jaskółki poprowadzi duet Paweł Baran i Jacek Rempała. -Jesteśmy przekonani, że autorytet, doświadczenie, determinacja, a przede wszystkim wiedza i znajomość „tarnowskich motocykli” przez Jacka Rempałę pozytywnie wpłynie na całą drużynę. Biorąc pod uwagę pozycję w tabeli jaką zajmują tarnowskie Jaskółki decyzja o chęci pomocy jaką wykazuje Jacek Rempała zasługuje na olbrzymie uznanie i szacunek - informuje o zmianach w swoim parku maszyn Unia, która ma już tylko iluzoryczne szanse na uratowanie się przed degradacją. Ale walczy nadal. Sobotnie derbowe starcie z Wilkami to dla tarnowian mecz ostatniej szansy.

Tarnowianie liczą na odmianę swojej drużyny i ogranie krośnieńskiego lidera, co byłoby niespodzianką sporego kalibru. Wilki po pięciu zwycięstwach z rzędu nabrały jeszcze większej pewności. To drużyna ze znakiem jakości, która chce wygrywać w każdym meczu. - Zawsze tak jest, że ktoś pojedzie bardzo dobrze, a ktoś troszeczkę słabiej. Nasza drużyna się uzupełnia. Do Tarnowa jedziemy z podniesioną głową - mówi Michał Finfa, menedżer Wilków.