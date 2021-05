eWinner 2 liga. Damian Kostkowski, obrońca Stali Rzeszów: Każdy przyzna, że byliśmy drużyną lepszą

Za bardzo uwierzyć w to co się wydarzyło nie mógł również Damian Kostkowski, środkowy obrońca rzeszowian.

- Można powiedzieć, że popełniliśmy cztery błędy, z czego przeciwnik był w stanie oddać trzy celne strzały do bramki, które zakończyły się golami. I to jest najbardziej martwiące i denerwujące, że w meczu, w którym stworzyliśmy sporo sytuacji, nie odnosimy zwycięstwa, pomimo bardzo dobrej dyspozycji - słyszeliśmy.

Zgoła odmienne nastroje panowały w zespole Hutnika Kraków.

- Bardzo mnie cieszy jako trenera, że dzisiaj dyscyplina taktyczna, cierpienie wygrało z finezją i z ofensywnym graniem w piłkę. Graliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, który gra bardzo dobrą piłkę. Nie chcę nic ujmować drużynie Stali, bo jest to jeden z trudniejszych rywali w tej lidze i ten mecz kosztował nas bardzo dużo zdrowia

- powiedział Szymon Szydełko, trener gości.

- Dla mnie jako trenera jest to bardzo miłe zwycięstwo ze względu na to, że zapewniamy sobie utrzymanie w moim rodzinnym mieście i chyba lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć. Zawodnicy oddali się całkowicie temu, co robią i dzisiejszy mecz idealnie spuentował to, jak ciężko pracują na boisku i jak każdy zostawia dużo zdrowia. Czekałem na ten moment długie lata – chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli za mną zawsze, gdy piłka uczyła mnie pokory - dodawał.