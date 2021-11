eWinner 2 liga. Damian Michalik, napastnik Stali Rzeszów: Miejmy nadzieję, że w sobotę skończy się seria Lecha

Porażka na koniec poprzedniego sezonu z rezerwami Lecha Poznań sprawiła, że nie zagraliście w barażach. Wśród tych piłkarzy, którzy wtedy występowali, a więc i w twoim przypadku, jest chęć jakiegoś rewanżu?

Absolutnie nie. Nie rozmawiamy w ogóle o tym co było, tylko skupiamy się na tym, co jest teraz przed nami. Jedziemy tam, żeby wygrać i na to się nastawiamy. Ja chciałbym zagrać dobry mecz i dam z siebie wszystko. Postaram się poszukać kolejnych bramek, ale przede wszystkim liczy się wygrana drużyny i dopisanie do dorobku kolejnych trzech punktów.

Drugi zespół Lecha Poznań nie traci wielu bramek. Widzicie jednak luki w jego defensywie?

Trenerzy przekazali nam, jakie są ich słabsze strony, gdzie możemy szukać swoich okazji i będziemy chcieli je wykorzystać.