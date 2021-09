eWinner 2 liga. Damian Michalik, piłkarz Stali Rzeszów: Na takie mecze człowiek czeka czasem latami

Za nim porozmawiamy o Ruchu Chorzów, to wrócę jeszcze do meczu ze Zniczem Pruszków. We wcześniejszych spotkaniach trochę się zacięliście w ofensywie, czy więc ten niedzielny pojedynek jest zwiastunem, że już wszystko jest w porządku? W sumie faktycznie się zacięliśmy, ale myślę, że mecz ze Zniczem pokazał, że spotkanie z Wisłą Puławy było tylko wypadkiem przy pracy. Wróciliśmy do swojego grania z początku sezonu bardzo szybko. Mogliśmy ten mecz wygrać zdecydowanie wyżej, a ja sam mogłem zdobyć cztery, czy nawet pięć bramek. Ale spokojnie, zostawiłem coś na Ruch (uśmiech).

No właśnie. Przed wami hit, może nawet rundy i mam wrażenie, że będzie to spotkanie inne, niż wszystkie dotychczasowe…

Coś w tym jest. Ruch to drużyna, która u siebie na pewno będzie chciała grać w piłkę, co może być dla nas wygodne, bo lepiej się gra właśnie z takimi drużynami. Spodziewam się więc otwartego spotkania, które obie drużyny będą chciały wygrać. Jest o co walczyć, bo o pozycję lidera i jedziemy tam po trzy punkty. Wiemy jaką siłą dysponujemy i niczego się nie boimy.