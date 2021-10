eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Był to jeden z najlepszych meczów Miłosz Bieniaszewski

- Nie jestem zadowolony z naszej pierwszej połowy - powiedział Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów Krzysztof Kapica

- Myślę, że gdybyśmy zmienili emblematy dookoła stadionu, to niejedna osoba powiedziałaby, że to nie był mecz 2 ligi, bo myślę, że obydwa zespoły stanęły na wysokości zadania i to był mecz godny lidera z wiceliderem - powiedział Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów po spotkaniu z Ruchem Chorzów, które zakończyło się bezbramkowym remisem.