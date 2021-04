eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Mam mieszane odczucia

- Powinniśmy do końca realizować zadania, które trener nam przekazał, czyli granie w piłkę cały czas do samego końca. W pewnym momencie miałem wrażenie, że zaczęliśmy wybijać piłki i wdaliśmy się w taką rąbankę

Pierwszy raz, po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, na boisko mogliśmy zobaczyć Damiana Michalika. Mecz zaczął jednak wśród rezerwowych.

- Z perspektywy ławki mogę powiedzieć jedynie tyle, że do 35. minuty, wydaje mi się, że była totalna deklasacja z naszej strony i przeważaliśmy w każdym aspekcie gry. Tak naprawdę przy wyniku 2:0 mogliśmy jeszcze ten wynik podwyższyć. Niestety od jakiegoś czasu dzieje się tak, że sami stwarzamy sobie problemy i tak też było dzisiaj - powiedział.

- Spotkały się dwie drużyny, które grają ofensywną piłkę i cieszę się, że tak w Polsce się dzieje, że coraz więcej zespołów w taki sposób chce grać, bo na tym chyba polega gra w piłkę, że trzeba grać do przodu, ofensywnie i cieszyć oko kibica - mówił natomiast Ryszard Wieczorek, trener kaliszan.

- Bardzo dużo gospodarzy ten mecz kosztował i przez ostatnie pół godziny to my byliśmy zespołem, który pod względem fizycznym i motorycznym dążył do tego, aby odwrócić losy meczu. Gratuluję moim zawodnikom. Przeciwnik nam nie uciekł i na pewno będziemy walczyć o to, aby próbować do tych baraży się dostać - zakończył.