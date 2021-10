eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Na nas każdy rywal przygotowuje się specjalnie

Od niedawna trenerem Hutnika Kraków jest Krzysztof Lipecki, który zastąpił Szymona Szydełko. Czy już można mówić o zmianie sposobu gry krakowian?

Są poczynione spore zmiany, aby przede wszystkim gra drużyny była bardziej atrakcyjna. Trener Lipecki zmienił też ustawienie, co powoduje, że jego zespół ma dużo opcji ofensywnych i widać powtarzalność w niektórych zachowaniach. Jeszcze nie wszystkie są tak efektywne, jakby trener Lipecki sobie życzył, ale to na pewno zespół, który przeszedł dużą zmianę, ale było za mało czasu, aby to przyniosło wymierne efekty. My mamy nadzieję dać im kolejną porcję materiału do analizy, ale nie zamierzamy oddawać punktów, bo jedziemy tam w wiadomym celu.

Jest w panu jakaś zadra w związku z tym, że w poprzednim sezonie nie szło wam z tym rywalem?

Ten pierwszy mecz z Hutnikiem był prawdopodobnie najsłabszy za mojej kadencji. W drugim przypadku natomiast pewnie na dziesięć meczów, dziewięć by się zakończyło naszym zwycięstwem i to zdecydowanym. Nawet w sytuacjach wyliczonych przez InStat my mieliśmy dwanaście okazji, rywal dwie, a wygrał 3:2. Były to więc totalnie odmienne mecze, ale to już przeszłość, nad którą w ogóle nie ma sensu się skupiać, tylko trzeba patrzeć w przód.