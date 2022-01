eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Nasza kadra jest mocna, co udowodniła jesienią

Ten pierwszy tydzień treningów, to miały być raczej zajęcia wprowadzające, czy od razu zaczęliście pełną parą?

Wprowadzeniem był okres między treningami. Zbyszek Dąbek przygotował rozpiski i każdy z piłkarzy solidnie wykonał swoje zadania. Teraz widać, że są w niezłym stanie, pomimo że była przerwa od treningów. Nie traktujemy więc tego tygodnia jako wprowadzenie, tylko przygotowanie pod zwycięstwo w najbliższym meczu z Termaliką.

Na co będzie pan w głównej mierze zwracał uwagę w trakcie tego okresu przygotowawczego?

Chcemy zwiększyć możliwości wariantów w tym samym składzie personalnym. Zmienić różne formy ataku, a także obrony, po to aby być gotowym, gdyby miało się dziać coś niekorzystnego dla nas. Będziemy wtedy w stanie reagować bez konieczności wymiany piłkarzy. Ci, których posiadam, są mocni, co udowodnili w poprzedniej rundzie.

Faktycznie nikogo nie szukacie?

Potrzebujemy konkretnych ludzi, konkretnych osobowości i to mamy. Każdy zna swoją rolę i to na co może liczyć w drużynie. Jeżeli komuś dana rola nie odpowiada i chce czegoś więcej, to oczywiście nikogo na siłę nie trzymamy. Kilka klubów z wyższych lig jest zainteresowanych usługami naszych piłkarzy. Dlatego będzie forma krótkich testów dla niektórych piłkarzy z potencjałem, żebyśmy byli gotowi na uzupełnienie ewentualnych ubytków.